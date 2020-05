Giannelli Imbula embarqué dans une affaire de vol de voiture

Voilà une drôle d'affaire dans laquelle est embarqué Giannelli Imbula (27 ans), l'actuel milieu de terrain du FK Sochi (D1 russe). D'après les informations de L'Equipe, un particulier, Morgan B, assure avoir acheté une Audi RS 3 break en juin 2018 à l'ancien Marseillais et a déposé deux plaintes contre le footballeur pour vol de cette même automobile quelques mois plus tard. Le début de l'histoire est marqué par un accident de la route, près de Toulouse, dont a été victime l'ancien joueur du TFC au volant de cette berline, alors que l'autre voiture a pris la fuite. Le particulier, possédant une société de poids lourd et contacté par le cousin d'Imbula, lui a ainsi, toujours selon le quotidien sportif, proposé un arrangement afin de ne pas lui faire perdre d'argent.

Ce que le joueur, qui lui par la suite envoyé la carte grise du véhicule ainsi qu'une attestation de vente de celui-ci en pensant que cela aiderait Morgan B. à se justifier auprès de la police, a accepté sans savoir qu'il allait se rendre complice d'une escroquerie à l'assurance. Après avoir localisé sa voiture, l'international congolais a envoyé son cousin la récupérer dans les rues de Toulouse, avant que l'Audi, avec son frère au volant, ne soit retrouvée lors d'un contrôle routier par les autorités à Argenteuil. Gianelli Imbula a également saisi la justice pour escroquerie et chantage alors que le particulier nie en bloc toute accusation dans cette histoire.