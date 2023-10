OL : ça commence à sentir très mauvais !

« Bien sûr que je me fais du souci, cela peut paraître fou ici de parler de relégation. Il n’y a pas de risques de relégation mais on peut avoir une saison médiocre, ça oui c’est possible, c’est le risque ». Après la nouvelle défaite de l’Olympique Lyonnais - 2-1 face à Clermont - le propriétaire de l’écurie rhodanienne John Textor ne semblait pas plus inquiet que ça par une éventuelle relégation de l’équipe, pourtant lanterne rouge du classement de Ligue 1.

Pourtant, sur le papier, il y a de quoi s’inquiéter. L’OL est la seule équipe qui n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en neuf journées de Ligue 1. C’est, sans surprise, l’équipe avec la pire différence de buts (-11) et la bande d’Alexandre Lacazette pointe déjà à cinq points de la place de barragiste, et à six unités de la quinzième place qui lui assurerait une place en Ligue 1 pour la saison prochaine. L’arrivée de Fabio Grosso n’a finalement pas changé grand chose, et il est compliqué de discerner des axes de progression qui pourraient inviter à l’optimisme…

Un calendrier infernal en vue

Surtout, l’Olympique Lyonnais n’a pour l’instant pas eu un calendrier spécialement compliqué. Le club de la capitale des Gaules a ainsi affronté bon nombre d’équipes de deuxième partie de tableau jusqu’ici, mais les choses vont changer. Dès le week-end prochain, les Lyonnais affronteront l’Olympique de Marseille. Un duel compliqué, mais pas le seul qui attend l’OL, puisque s’il y a un match contre Metz ensuite, les Lyonnais se déplaceront à Rennes avant la trêve de novembre. Puis, après les rencontres internationales, les hommes de Fabio Grosso accueilleront le LOSC.

Une semaine plus tard, le 3 décembre, c’est du côté de Lens que les Lyonnais voyageront, alors qu’il y a encore le duel contre l’AS Monaco, actuellement leader, le 17 décembre. Des échéances assez compliquées à venir dans les deux mois à venir donc, qui n’augurent rien de bon si l’OL ne parvient pas à se reprendre. Dans le même temps, certains cas comme Rayan Cherki continuent à cristalliser les tensions…