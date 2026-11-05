Cesc Fabregas en rajoute une couche sur le RC Lens : « tout s’est déroulé comme prévu »

Côme a frappé un grand coup en écrasant le RC Lens (9-1) sur sa pelouse. Une victoire historique pour le club italien, qui a complètement surclassé les Sang et Or au terme d’une rencontre à sens unique. Malgré l’ampleur du score, Cesc Fabregas n’a pas semblé particulièrement surpris par la prestation de ses joueurs. « Tout s’est déroulé comme prévu aujourd’hui, les gars ont bien joué », a déclaré l’entraîneur espagnol après la rencontre, rapporte Sky Sport. Une réaction qui témoigne de sa satisfaction devant le travail accompli par son équipe, même s’il refuse de s’enflammer après ce succès spectaculaire. « C’est une grande soirée pour Côme et pour tout le monde, pour beaucoup de joueurs, mais nous devons garder la tête froide, rester humbles et continuer à travailler », a-t-il ajouté. Pour l’ancien milieu de terrain du Barça, cette démonstration doit surtout permettre à son groupe de poursuivre sur sa lancée.

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Fabregas a d’ailleurs rapidement rappelé que son équipe devait déjà se tourner vers son prochain rendez-vous. « Nous devons nous concentrer sur le match de dimanche et terminer cette série de neuf matchs en beauté », a insisté le technicien, déterminé à éviter tout relâchement. Malgré les neuf buts inscrits, l’entraîneur de Côme a également regretté celui encaissé face aux Lensois, expliquant que son équipe avait modifié certains éléments de son organisation. Il a notamment évoqué le but de Ruben Aguilar, son ancien coéquipier à Monaco : « Aguilar a marqué, un but magnifique ; il était mon coéquipier à Monaco. » Au classement, Fabregas estime que son équipe a eu raison de prendre rapidement des points, alors que le PSG et le Barça se profilent.