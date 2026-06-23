EdF : les mots forts de Thierry Henry sur la connexion Mbappé-Olise

Courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs semaines, Michael Olise a encore marqué les esprits lors de la rencontre face à l’Irak (3-0). Très actif dans la construction du jeu tricolore et souvent trouvé dans les combinaisons avec Kylian Mbappé, le milieu offensif du Bayern Munich s’est une nouvelle fois illustré avec deux passes décisives. La première pour Mbappé, parfaitement servi en dehors de la surface, puis une seconde pour Ousmane Dembélé, lancé en position idéale dans le dos de la défense irakienne.

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Une performance qui confirme son statut grandissant avec les Bleus, et qui continue d’alimenter les spéculations sur son avenir. Déjà très apprécié en France, notamment par Thierry Henry, qui l’avait dirigé lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Olise serait même perçu comme un profil idéal pour le Real Madrid. Une piste qui pourrait le rapprocher d’un duo très attendu avec Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca. « J’ai vu Olise et Mbappé combiner pendant 30 minutes. Si j’étais au Real Madrid, je regarderais. Un jour, Mbappé pourrait bien demander à ce qu’on recrute le joueur qui le trouve systématiquement », a déclaré l’ancien attaquant d’Arsenal sur le plateau de CBS.