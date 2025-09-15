Menu Rechercher
Commenter 33
Ligue 1

OL : Jorge Maciel dézingue Habib Beye et le banc rennais après la défaite

Par André Martins
1 min.
Habib Beye attend une opportunité en L1 @Maxppp
Rennes 3-1 Lyon

Lors de la défaite de l’OL face à Rennes (3-1), dimanche soir, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, les tensions ont dépassé le cadre du terrain. Alors que Paulo Fonseca purgeait son dernier match de suspension en tribunes, son adjoint Jorge Maciel a vivement critiqué l’attitude du staff rennais, notamment celle d’Habib Beye, accusé d’avoir exagérément célébré les buts dans les dernières minutes de la rencontre. Une fin de match tendue a éclaté entre les deux bancs, marquée par des échanges de mots et des salutations glaciales au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, le technicien portugais s’en est directement pris à l’entraîneur rennais : «Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu’autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l’arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner.» Une accusation que Beye a aussitôt rejetée : «il peut dire ça, je sais exactement ce qui s’est passé. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important», a répondu le coach rennais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Rennes
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Rennes Logo Stade Rennais FC
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier