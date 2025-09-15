OL : Jorge Maciel dézingue Habib Beye et le banc rennais après la défaite

Lors de la défaite de l’OL face à Rennes (3-1), dimanche soir, en clôture de la 4e journée de Ligue 1, les tensions ont dépassé le cadre du terrain. Alors que Paulo Fonseca purgeait son dernier match de suspension en tribunes, son adjoint Jorge Maciel a vivement critiqué l’attitude du staff rennais, notamment celle d’Habib Beye, accusé d’avoir exagérément célébré les buts dans les dernières minutes de la rencontre. Une fin de match tendue a éclaté entre les deux bancs, marquée par des échanges de mots et des salutations glaciales au coup de sifflet final.

En conférence de presse, le technicien portugais s’en est directement pris à l’entraîneur rennais : «Il faut savoir perdre, il faut savoir surtout gagner. Il fête tous les buts devant nous et à la fin, il nous menace. Même un entraîneur adjoint a cherché à nous saluer pour nous provoquer. Je pense qu’autour du terrain, il y a beaucoup de monde qui doit aider l’arbitre à se concentrer sur le terrain, et nous les professionnels du foot, on doit se respecter. Il faut savoir gagner.» Une accusation que Beye a aussitôt rejetée : «il peut dire ça, je sais exactement ce qui s’est passé. Il faut de temps en temps dire ce qui se passe vraiment sur un banc, ce qu’un coach entend et ce qu’il voit aussi. Je ne veux pas répondre, s’il pense que j’ai manqué d’humilité, ça le regarde, ça ne changera pas ma vie et je vais bien dormir ce soir. Ce n’est pas important», a répondu le coach rennais.