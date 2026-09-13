La grande décision de Luis Enrique, Diego Moreira enflamme déjà l’Italie

La décision majeure de Luis Enrique avant le match face à Brest

Malgré le début de saison délicat du club de la capitale, Luis Enrique ne compte pas changer la hiérarchie en défense. Marquinhos et Willian Pacho sont toujours les titulaires et ce n’est pas Illia Zabarnyi qui va changer la donne vu ses prestations délicates. Mais ça ne change absolument rien pour Luis Enrique et pour son staff qui continuent de garder la confiance accordée à Zabarnyi. En interne, on estime qu’il a réalisé un match cohérent contre le Slovan Bratislava, hormis sa petite erreur sur le but. Il devrait démarrer sur le banc ce soir, pour la simple et bonne raison que la situation comptable en championnat est un peu plus urgente que prévu.

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Diego Moreira enfile le costume de sauveur

Menés 2-0 sur la pelouse de la Lazio, les Rossoneri ont ramené 1 point grâce à un doublé de Diego Moreira, recrue star du mercato estival. Le Belge avait même commencé la rencontre sur le banc, jusqu’à ce qu’il entre en jeu à la mi-temps et change totalement le match. Les supporters milanais sont déjà fans de l’ancien joueur de Strasbourg, auteur d’un début d’aventure tonitruant. Diego Moreira a remercié les tifosi pour leur soutien, tout en ajoutant qu’il aurait aimé gagner ce match. « Pour crucifier la Lazio, Moreira n’a mis que quelques minutes, le premier but de l’intérieur de la surface, le second de l’extérieur : technique, coordination, puissance. Premier doublé de sa carrière et premier Belge à marquer un doublé avec le maillot de Milan » , ajoute La Gazzetta dello Sport, déjà conquise par Diego Moreira. De bon augure pour l’AC Milan qui doit se racheter après une saison délicate.

La descente aux enfers de Tottenham et De Zerbi continue

Les Spurs n’ont pas gagné le moindre match en Premier League, donc forcément, Roberto De Zerbi se fait cartonner par les médias. Pire, Tottenham n’a pas marqué le moindre but en championnat, c’est pour ça que les supporters ont brandi une banderole « marquez un but ». « Cette statistique sinistre serait déjà suffisamment mauvaise en soi, mais elle est encore pire alors que les Spurs ont dépensé plus de 300 millions de livres sterling cet été, dont une grande partie était destinée à donner un avantage supplémentaire à l’équipe de De Zerbi », écrit la BBC.