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Premier League

West Ham - Arsenal : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mikel Arteta @Maxppp
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Ce dimanche, c’est la 36e journée de Premier League avec un derby londonien entre West Ham et Arsenal. À domicile, les Hammers s’organisent dans un 3-4-3 avec Mads Hermansen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Aaron Wan-Bissaka, Axel Disasi, Kostas Mavropanos, Jean-Clair Todibo et El-Hadji Malick Diouf en défense. Mateus Fernandes et Tomas Soucek composent l’entrejeu avec Jarrod Bowen et Crysencio Summerville sur les ailes. En pointe, Taty Castellanos anime l’attaque.

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De leur côté, les Gunners s’articulent dans un 4-2-3-1 avec David Raya dans les cages derrière Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Riccardo Calafiori. Le milieu de terrain est assuré par Myles Lewis-Skelly et Declan Rice. Devant, Viktor Gyökeres est soutenu par Bukayo Saka, Eberechi Eze et Leandro Trossard.

Les compositions

West Ham :

West Ham

3-4-3
Officielle

Arsenal :

Arsenal

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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