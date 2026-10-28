Comment le FC Barcelone compte rebondir après sa terrible semaine

Invaincu il y a encore 8 jours, et sur une série de 11 victoires pour lancer sa saison, le FC Barcelone est retombé sur terre. Les Culés ont connu coup sur coup deux défaites qui font mal, d’abord au Parc des Princes (4-2) face au PSG, puis lors d’un Clásico qui leur semblait acquis d’avance contre le Real Madrid au Nou Camp (2-1). Si le revers en Ligue des Champions n’a pas de grande incidence sur la suite de la saison, autant celui face à la Casa Blanca est plus problématique. Alors qu’ils auraient pu avoir 9 points d’avance sur leur rival, ils n’en ont plus que 3.

La suite après cette publicité

Une Liga ne se joue pas que lors du Clásico mais il peut provoquer des dynamiques. Jusqu’alors, le Barça dégageait quelque chose d’irrésistible grâce à son attaque imprévisible. En une semaine, il a également affiché au grand jour ses limites défensives, et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Plus inquiétant, certains échecs se répètent avec le temps. Les problèmes sur les contre-attaques adverses ne datent pas d’hier, mais le Real Madrid a parfaitement su les exploiter dimanche soir. Mbappé, Diomandé, Bellingham et Valverde n’en demandaient pas tant.

Le style du Barça et celui de Rodri en contradiction

L’équipe d’Hansi Flick a également eu des difficultés à remporter les duels du milieu de terrain. Conséquence, Rodri et Pedri ont perdu 13 ballons chacun. Le Real a laissé l’initiative du jeu pour mieux cueillir ses adversaires quand le fruit était mûr. Mourinho a réussi son pari en frustrant les attaquants adversaires, et en obligeant les milieux de terrain à forcer des angles de passes. Ces derniers se retrouvaient aussi en infériorité numérique en raison de Valverde et Güler qui venaient renforcer le nombre quand ils en avaient la possibilité.

La suite après cette publicité

Le cas Rodri est un sujet selon Sport. Le métronome du jeu préfère manœuvrer à son rythme en s’installant dans la moitié de terrain adverse, là où ses attaquants ont un style de jeu radicalement différent. Anthony Gordon, Raphinha, Lamine Yamal] voire Fermín apprécient un jeu plus vertical. Les deux styles peuvent entrer en conflit. Le Barça possède sans doute l’un des milieux de terrain les plus fournis en qualité et en quantité, les solutions ont manqué. Les joueurs en ont sans doute discuté lors du repas qu’ils ont organisé tous ensemble ce midi. Il aura au moins servi à renforcer les liens.