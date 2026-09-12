Nantes : Waldemar Kita espère un geste financier de Der Zakarian

Le retour de Michel Der Zakarian au FC Nantes n’aura pas duré bien longtemps. Le technicien de 63 ans a été viré après trois journées de championnat en Ligue 2, soit trois défaites. Il venait pourtant d’arriver pour tenter de remonter immédiatement en Ligue 1. Grégory Poirier lui a succédé sur le banc. « Michel, je l’aime beaucoup. Je lui ai montré que je ne lui en voulais pas, espérant lui donner un coup de main, assure à Ouest-France Waldemar Kita. Comme toujours, le mauvais rôle, c’est pour moi puisque j’ai été obligé de prendre une décision, peu agréable. Je n’avais pas le choix. Je ne lui en veux pas. Les mentalités, la jeunesse, ce n’est plus du tout la même chose aujourd’hui. C’est super difficile de nos jours. »

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Le propriétaire du club, qui a confirmé avoir trois offres de reprises sur la table, reste en bons termes avec le technicien. Il avait déjà dirigé les Canaris à deux reprises entre 2007 et 2008, puis de 2012 à 2016. Il était d’ailleurs sur le banc lors de la remontée en 2013. Cette fois, son retour n’a pas fonctionné. Son licenciement devrait coûter environ 1 M€ à Kita, toujours selon Ouest-France. Le président espère néanmoins un geste du Franco-Arménien. « Oui. J’ai été heureux de l’accueillir. En retour, va-t-il avoir la courtoisie de faire un geste ? Je ne sais pas. On verra bien. C’est un risque que j’ai pris. Et, comme d’habitude, quand je prends des risques, je le paie cash. » La balle est dans le camp de Der Zakarian.