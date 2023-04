Toulouse : Zakaria Aboukhlal se livre sur sa saison et ses ambitions

Recruté l’été dernier en provenance d’Alkmaar, Zakaria Aboukhlal s’est érigé comme un élément indiscutable du onze de Philippe Montanier cette saison. Auteur de prestations remarquées aussi bien en Ligue 1 qu’en Coupe de France avec Toulouse, l’attaquant de 23 ans a par ailleurs vu son statut évoluer chez les Lions de l’Atlas, où son nom revient désormais instinctivement lors de chaque rassemblement. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce samedi, en marge de la finale de Coupe de France entre Toulouse et Nantes (21h00), l’international marocain s’est livré sur sa première saison dans l’Hexagone, et sur ses ambitions débordantes pour la suite de la carrière.

«Surpris de mon adaptation ? Pas vraiment. C’est plus difficile dans certains clubs qui ne sont pas aussi ouverts que celui-là. Toulouse, c’est comme une famille. La ville est aussi agréable, les supporters toujours derrière nous. Ç'a participé à mon épanouissement. La forte présence de partenaires qui parlent le néerlandais également, indique le deuxième meilleur buteur toulousain en Ligue 1 cette saison (8 buts), qui juge toutefois ne pas avoir atteint sa pleine mesure dans ce secteur. Je dois faire mieux dans le dernier geste, être capable de voir si mes coéquipiers sont en meilleure position. Je dois encore m’améliorer dans cette prise de décision pour marquer plus ou offrir plus de passes décisives. Mes ambitions ? De jouer dans un des plus grands clubs des cinq grands Championnats européens, de marquer autant de buts que je peux et d’être important pour le collectif. J’espère aussi gagner quelque chose avec le Maroc, la Coupe d’Afrique des nations, ou peut-être la prochaine Coupe du monde (sourire).»

