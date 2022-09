OL : Aulas prévient le PSG

La suite après cette publicité

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, dédramatise après la courte défaite à Monaco (2-1) et promet une "très bonne surprise" face au PSG dimanche à travers un tweet. Au vu de la physionomie de la rencontre, ce revers n'est pas mérité d'après le boss de l'OL, son équipe n'étant pas arrivée fleurs au fusil et mettant les ingrédients pour s'imposer.

« C’est révélateur ou pas, a-t-il écrit sur Twitter. Ce sont les ingrédients de demain! Soyons tous derrière Alex (Lacazette), Coco (Tolisso) et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche. » Excès de confiance ou réelle positivité ? Une chose est sûre, il va falloir un grand Lyon pour se défaire du PSG et ses stars.