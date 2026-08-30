Strasbourg : Samir El Mourabet bloqué par le propriétaire de Chelsea

Le dossier Samir El Mourabet a pris une tournure particulière. Selon nos informations, Behdad Eghbali, propriétaire de Chelsea, s’est opposé à la vente du jeune milieu de terrain, désormais considéré comme intransférable par Strasbourg. Une décision qui peut surprendre, mais qui s’explique aussi par la volonté de conserver le joueur dans la galaxie BlueCo, le consortium américain étant également propriétaire du Racing Club de Strasbourg.

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Le RB Leipzig, qui avait fait d’El Mourabet une priorité, a donc dû revoir ses plans et a foncé sur la belle opportunité Neil El Aynaoui, recruté à l’AS Roma. Également courtisé par la Juventus et Villarreal, El Mourabet va ainsi rester en Alsace et poursuivre sa progression sous les couleurs strasbourgeoises. BlueCo conserve donc l’un de ses jeunes talents au sein de son écosystème, avec l’espoir de continuer à le faire grandir à Strasbourg avant, potentiellement, d’imaginer une autre étape dans sa galaxie.