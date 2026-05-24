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UEFA Europa League

Aston Villa : l’anecdote choquante d’Emiliano Martínez avant la finale de Ligue Europa

Par Tom Courel
1 min.
Emiliano Martinez avec la coupe lors de la cérémonie @Maxppp

Plus de peur que de mal pour Emiliano Martínez. En effet, le portier d’Aston Villa s’est cassé un doigt lors de l’échauffement avant la finale de Ligue Europa face à Fribourg mercredi soir (0-3). Malgré cette fracture, le gardien argentin a disputé la rencontre et a même réussi à garder sa cage inviolée. Après avoir remporté le trophée, « Dibu » a donc expliqué la situation, choquante et avec un poil d’humour.

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« À chaque fois que je captais le ballon, mon doigt partait dans l’autre sens. Je ne m’étais jamais cassé un doigt auparavant. Mais, ce sont des choses que vous devez traverser » a-t-il indiqué à ESPN. À moins d’un mois de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du nord, cette blessure pourrait laisser les fans argentins dans le doute, tout comme l’Albiceleste.

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