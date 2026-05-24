Aston Villa : l’anecdote choquante d’Emiliano Martínez avant la finale de Ligue Europa
Plus de peur que de mal pour Emiliano Martínez. En effet, le portier d’Aston Villa s’est cassé un doigt lors de l’échauffement avant la finale de Ligue Europa face à Fribourg mercredi soir (0-3). Malgré cette fracture, le gardien argentin a disputé la rencontre et a même réussi à garder sa cage inviolée. Après avoir remporté le trophée, « Dibu » a donc expliqué la situation, choquante et avec un poil d’humour.
« À chaque fois que je captais le ballon, mon doigt partait dans l’autre sens. Je ne m’étais jamais cassé un doigt auparavant. Mais, ce sont des choses que vous devez traverser » a-t-il indiqué à ESPN. À moins d’un mois de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du nord, cette blessure pourrait laisser les fans argentins dans le doute, tout comme l’Albiceleste.
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