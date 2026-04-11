FC Barcelone - Espanyol Barcelone : les compositions officielles

Ce samedi, le FC Barcelone reçoit l’Espanyol Barcelone au Camp Nou pour un derby catalan toujours important aux yeux des deux équipes ([https://www.footmercato.net/live/2261027419471575875-barcelone-vs-espanyol-barcelone]). Leader de Liga avec provisoirement 6 points d’avance sur le Real Madrid, neutralisé par Girona vendredi soir au Santiago Bernabéu (1-1), le Barça a la possibilité de prendre le large en cas de succès ce samedi car il compterait 9 points d’avance sur le Real Madrid à 7 journées de la fin de cette Liga.

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Avec un objectif de victoire pour se rapprocher du titre de champion d’Espagne, mais l’esprit également tourné vers le quart de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid mardi (défaite 0-2 à l’aller au Camp Nou), Hansi Flick a procédé à une petite rotation concernant son onze de départ. João Cancelo, Jules Koundé ou encore Marcus Rashford et Robert Lewandowski sont sur le banc des remplaçants. Devant Joan Garcia, aligné dans les buts, on retrouve une défense à quatre avec Ronald Araujo, Gerard Martin, Pau Cubarsi et Alejandro Balde. Dans l’entrejeu, Eric Garcia évolue devant la défense avec Gavi et Pedri à ses côtés. Plus haut, Flick s’appuie sur Fermin Lopez, Lamine Yaml et Ferran Torres. Le Barça, en cas de succès, prendrait pour rappel 9 points d’avance sur le Real Madrid à 7 journées de la fin de cette Liga 2025-2026.

Du côté de l’Espanyol Barcelone, Manolo González a opté pour un dispositif en 4-3-3. Dans les buts, on retrouve Marko Dmitrović. Devant lui une défense à quatre formée par Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera et Carlos Romero. Au milieu de terrain, Urko González, Cyril Ngonge et Pol Lozano tenteront de gêner le Barça tandis que devant, Kike García, le numéro 9, sera entouré par Edu Expósito et Tyrhys Dolan. Les visiteurs, qui occupent la dixième position, ont seulement pour objectif de se maintenir dans l’élite du football espagnol et comptent 8 points d’avance sur la zone rouge.

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Les compositions

FC Barcelone :

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