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Ligue des Champions

LdC : le classement après la 1ère journée

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ferran Torres (PSG) @Maxppp

La première journée de Ligue des Champions est enfin terminée. Étalée sur trois jours, elle a vu les clubs français vivre des destins différents. Après la défaite du LOSC à domicile face au Betis (1-2), le Paris Saint-Germain s’est largement imposé au Parc des Princes contre le Slovan Bratislava (6-1).

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Ce soir, le RC Lens a vécu une soirée incroyable. En supériorité numérique, mais mené à deux reprises, le club nordiste a su s’employer pour l’emporter 3 buts à2. Au classement, Paris profite de son large succès pour prendre la première place, devant le Bayern Munich et le FC Barcelone. Lens est dixième et le LOSC est 23e. À noter que Bodo/Glimt est dernier.

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