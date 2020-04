Real Madrid : la réponse d'Alvaro Arbeloa au tacle de Xavi

Le 14 avril dernier, Xavi, l’ancien milieu de terrain emblématique du FC Barcelone, assénait un tacle au Real Madrid en qualifiant de « chance historique » la réussite des Merengues en Ligue des Champions. De quoi susciter de nombreuses réactions suite à la sortie de l’entraîneur d’Al Sadd. Alvaro Arbeloa, ancien latéral droit de la Casa Blanca, a répondu à son ancien rival sur les pelouses de la Liga.

« Il y a un dicton qui dit que plus on travaille, plus on a de la chance. Je pense que Xavi a dit ça parce qu’il n’est pas capable d’expliquer comment une équipe a gagné trois Ligues des Champions d’affilée et quatre en cinq ans, une chose que personne d’autre n’a réalisée (dans l’histoire du football) », a rétorqué Arbeloa au cours d’un entretien, là encore, avec le youtubeur DjMaRiiO et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.