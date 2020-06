Manchester United : Solskjaer veut conserver Paul Pogba

Annoncé partant de Manchester United l'été dernier, Paul Pogba (27 ans) l'est encore en vue du mercato estival version 2020. La situation est toutefois bien différente. Le coronavirus est passé par là et les caisses des clubs intéressés par son profil sont moins remplies. D'autant plus qu'Ole Gunnar Solskjaer n'a aucunement l'intention de se séparer de l'international français (69 sélections, 10 buts), sous contrat jusqu'en juin 2021. C'est en tout cas ce qu'a confié une source proche du club mancunien à L'Equipe.

L'une des raisons est que l'entraîneur des Red Devils apprécie grandement la relation technique du Tricolore affichée avec la recrue hivernale Bruno Fernandes (25 ans) dans l'entrejeu. La même source a également expliqué au quotidien sportif que «le seul élément qui permettrait un transfert serait qu’un club intéressé par le Français propose un joueur qui intéresse MU dans le deal». L'issue du dossier Paul Pogba est donc toujours aussi incertaine, alors que l'ancien de la Juventus a prouvé à quel point il était indispensable au collectif de Manchester United depuis son retour à la compétition et la reprise de la Premier League outre-Manche.