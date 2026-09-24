Real Madrid : Cucurella prend la défense de Mbappé et Vinicius Jr

Marc Cucurella s’est exprimé sur le rôle de Kylian Mbappé et Vinicius Junior dans le fonctionnement collectif du Real Madrid. Interrogé par El Larguero, le défenseur espagnol comprend parfaitement que les deux attaquants pensent d’abord à faire la différence offensivement. « Je m’imagine à la place de Vinicius ou Mbappé, et à chaque fois que je touche le ballon, je foncerais vers l’avant comme un fou pour marquer », reconnaît-il. Cucurella refuse donc de leur faire porter la responsabilité des difficultés défensives de l’équipe. Selon lui, le Real doit surtout mieux gérer ses attaques, son pressing et ses transitions afin d’éviter que le bloc ne s’étire trop. « Nous sommes tous dans le même bateau », insiste-t-il, assurant que le groupe travaille notamment avec des analyses vidéo pour corriger ces problèmes.

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L’international espagnol est également revenu sur les sifflets adressés à Mbappé et Vinicius au Santiago-Bernabéu. Lors du match contre l’Inter, Cucurella raconte avoir été surpris d’entendre les premières huées seulement quelques minutes après le coup d’envoi, alors que son équipe n’avait quasiment pas encore eu le ballon. Il dit toutefois comprendre les exigences d’un public habitué aux grands joueurs et aux soirées européennes marquantes. Pour le défenseur, cette pression peut aussi pousser l’équipe à se dépasser. Malgré les difficultés rencontrées, Cucurella assure surtout voir un groupe « très soudé et motivé », déterminé à progresser et à retrouver les titres.