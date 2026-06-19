Coupe du Monde 2026 : le Maroc marque déjà les esprits

Le groupe C de cette Coupe du Monde 2026 s’annonce passionnant ! Ce vendredi, l’Écosse défie le Maroc dans un match aux enjeux cruciaux pour la qualification en 1/16èmes de finale. Côté écossais, la pression est retombée. De retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998, la Tartan Army a assuré l’essentiel lors de son entrée en lice en s’imposant difficilement face à Haïti. Moins flamboyants que prévu dans le jeu, les Britanniques de Steve Clark occupent néanmoins la tête de la poule. Forts d’un parcours qualificatif impressionnant, les Écossais savent qu’un match nul pourrait suffire à leur bonheur pour quasiment sceller leur place au tour suivant.

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En face, le Maroc n’a plus de temps à perdre. Les demi-finalistes héroïques de 2022 veulent s’imposer comme les patrons de ce groupe. Lors du choc d’ouverture face au Brésil, les Lions de l’Atlas ont fait forte impression, arrachant un point mérité (1-1) après avoir ouvert le score. Malgré les forfaits de cadres comme Aguerd ou Ezzalzouli, l’équipe de Mohamed Ouahbi dégage une maîtrise collective impressionnante, articulée autour d’un Bouaddi déjà très solide. Les partenaires d’Achraf Hakimi ont l’expérience des grands rendez-vous et comptent bien faire parler la poudre face à une défense écossaise qui a concédé plusieurs occasions contre Haïti.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour ce choc Ecosse-Maroc, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts, de la plus sûre à la plus risquée :

Brahim Diaz décisif contre l’Ecosse, cote à 2,15

C’est le maître à jouer de cette sélection marocaine. Brillant lors de la dernière CAN (meilleur buteur avec 5 réalisations), Brahim Diaz est l’élément perturbateur par excellence. Sa technique soyeuse, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant seront des atouts majeurs pour percer le bloc écossais. Que ce soit par une frappe chirurgicale ou une passe millimétrée, le joueur du Real Madrid a de grandes chances d’être impliqué dans les buts marocains. À 2,15 pour être décisif (but ou passe), c’est une cote très séduisante et pertinente au vu de son statut dans l’équipe.

Le Maroc gagne sans concéder de but, cote à 2,25

C’est le pari de la rigueur tactique. L’Écosse a peiné à se montrer dangereuse dans le jeu face à Haïti, se reposant principalement sur l’impact physique. Le Maroc, de son côté, dispose d’un vécu et d’une organisation défensive de très haut niveau. Lors des éliminatoires, les Lions de l’Atlas n’ont encaissé que 2 petits buts en 8 matchs ! Face à une attaque écossaise qui pourrait se contenter d’un bloc bas pour préserver un point, la défense marocaine a les moyens de garder sa cage inviolée tout en s’imposant sur le fil. Une cote à 2,25 parfaite pour l’offre Winamax.

Le Maroc gagne et Ismael Saibari marque, cote à 3,25

C’est le coup de poker qui peut rapporter gros ! Déjà buteur face au Brésil lors du premier match, le milieu offensif du PSV Eindhoven promis au Bayern Munich a pris une nouvelle dimension en sélection. Ses projections vers la surface adverse seront difficiles à lire pour les solides mais parfois patauds défenseurs centraux écossais. Si le Maroc s’impose, il y a fort à parier que Saibari, fort de sa confiance actuelle (11 buts en 33 sélections), viendra conclure l’une des actions de son équipe. Coupler la victoire marocaine à son but permet de faire grimper la cote à 3,25, idéal avec un premier pari sans risque.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

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