L'OM ne doit pas retenir Dimitri Payet selon Eric Di Meco

À 35 ans, Dimitri Payet a encore deux ans de contrat avec l’Olympique de Marseille. Mais dernièrement, une rumeur est venue affirmer que les Tigres de Monterrey aimeraient enrôler le Réunionnais, après avoir déjà attiré dans leurs filets André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Et si l’offre mexicaine est confirmée et que Payet veut l’étudier, Eric Di Meco estime que l’OM ne doit pas freiner un éventuel départ de son numéro 10.

« S’il a envie de partir, le club devrait tout faire pour lui permettre de partir et de faire un dernier beau contrat et de vivre une expérience unique. Et aussi pour services rendus. Ces joueurs-là, qui sont un peu spéciaux entre guillemets, la moindre des choses c’est d’être clair avec eux. De bien se comporter. (…) Si la proposition l’interpelle, peut-être faire en sorte de ne pas être trop gourmand pour fermer la porte. (…) tu es obligé de préparer l’avenir et ce n’est pas Dimitri Payet l’avenir. Et ce n’est pas les Ligues des Champions qu’il a faites qui vont te faire dire : "ça va être en grand manque en Ligue des Champions", s’il part », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.