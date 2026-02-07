Lens écrase le PSG avec une folle statistique en Ligue 1

Les Sangs et Or continuent de briller en Ligue 1. Après la victoire des hommes de Pierre Sage face au Stade Rennais ce samedi (3-1), le RC Lens reprend provisoirement la première place du championnat, avant le Classique dimanche soir (20h45). Par ailleurs, les coéquipiers d’Allan Saint-Maximain, buteur en fin de rencontre, peuvent être fier de leurs récentes performances. Une statistique démontre notamment les nombreuses qualités de la formation nordiste cette saison.

Avec 49 points empochés, après 21 matchs durant cette saison 2025-26, Lens détient le plus haut total de points pour un adversaire du PSG à ce stade de la compétition sous l’air QSI. En confiance depuis le mois d’août, malgré la forte concurrence des joueurs de Luis Enrique en Ligue 1, les Lensois progressent au classement et ne vont pas lâcher leur objectif : le titre.