Barça : Raphinha répond à son absence au Ballon d’Or après son doublé

Encore une démonstration offensive du FC Barcelone. Cette fois, c’est Feyenoord qui en a été victime, avec une lourde défaite 5-1 sur la pelouse du champion d’Espagne en titre. Raphinha, avec un doublé, a encore prouvé qu’Hansi Flick a raison de compter sur lui à ce poste. Après le match, il a notamment été interrogé sur le Ballon d’Or 2026, lui qui n’a pas été retenu dans la liste des 30 nommés.

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« Je ne parle pas du Ballon d’Or, je parle du Barça, qui réalise une grande saison », a expliqué l’attaquant brésilien, très satisfait de la prestation de son équipe : « on doit pratiquer un foot parfait, on a très bien joué, ça nous donne confiance. La saison sera longue, il y aura des coups de moins bien, il faudra qu’ils soient le plus courts possibles, et continuer ». C’est plutôt clair.