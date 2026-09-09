Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

Barça : Raphinha répond à son absence au Ballon d’Or après son doublé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Barcelone 5-1 Feyenoord

Encore une démonstration offensive du FC Barcelone. Cette fois, c’est Feyenoord qui en a été victime, avec une lourde défaite 5-1 sur la pelouse du champion d’Espagne en titre. Raphinha, avec un doublé, a encore prouvé qu’Hansi Flick a raison de compter sur lui à ce poste. Après le match, il a notamment été interrogé sur le Ballon d’Or 2026, lui qui n’a pas été retenu dans la liste des 30 nommés.

La suite après cette publicité

« Je ne parle pas du Ballon d’Or, je parle du Barça, qui réalise une grande saison », a expliqué l’attaquant brésilien, très satisfait de la prestation de son équipe : « on doit pratiquer un foot parfait, on a très bien joué, ça nous donne confiance. La saison sera longue, il y aura des coups de moins bien, il faudra qu’ils soient le plus courts possibles, et continuer ». C’est plutôt clair.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier