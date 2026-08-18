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Werder : un accord avec Strasbourg pour Karim Coulibaly

Par Santi Aouna
Karim Coulibaly @Maxppp

Selon nos infomrations, un accord est quasiment trouvé entre le Werder Brême et le RC Strasbourg pour le transfert de Karim Coulibaly. Les deux clubs sont désormais tout proches de boucler l’opération pour le jeune défenseur de 19 ans.

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Les derniers détails sont actuellement en cours de finalisation avant de pouvoir officialiser le départ de Coulibaly vers le club allemand. Sauf retournement de situation, le Strasbourgeois devrait donc poursuivre sa carrière en Bundesliga.

Pub. le - MAJ le
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