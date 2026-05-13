Marine Le Pen clashe Kylian Mbappé

Lors d’un entretien accordé à Vanity Fair, Kylian Mbappé (27 ans) a répondu à Jordan Bardella, qui avait taclé le footballeur et d’autres sportifs appelant à faire barrage contre le RN. «Tu peux être un footballeur, une star internationale, mais avant tout, tu es un citoyen. Nous ne sommes pas déconnectés du monde, ni de ce que vit notre pays. Les gens pensent parfois que parce que tu as de l’argent, parce que tu es célèbre, ces problèmes ne te touchent pas. Mais cela me touche, parce que je sais ce que ça signifie, et je sais ce qui peut arriver à mon pays si ces gens-là prennent le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous avons le droit de donner notre opinion, comme tout le monde.» Hier, le président du Rassemblement National a de nouveau répliqué à la star madrilène.

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« Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.)» Ce mercredi, c’était au tour de Marine Le Pen de répondre à KM10 sur RTL. «Moi, quand il dit qu’on ne va pas gagner les élections, ça me rassure parce qu’il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c’était pour gagner la Ligue des champions. Entre-temps, le PSG a gagné (…) Il peut prendre position. Les gens qui aiment le football sont quand même assez libres de savoir pour qui ils veulent voter sans être influencés par Monsieur Mbappé.» D’autres membres du parti politique ont aussi chargé le footballeur, comme Julien Odoul. «Il a une responsabilité puisqu’il doit être représentatif des millions de Français. Il y a un problème à ce que le capitaine de l’équipe de France devienne un militant politique qui s’exprime et se serve de sa tribune pour donner son opinion politique. Il a le droit, comme tout citoyen, d’avoir des opinions et des préférences. Mais en tant que capitaine, il y a quand même un minimum de réserve à avoir.» Enfin, Sébastien Chenu a conclu : «Kylian Mbappé a voulu avancer sur un terrain qu’il ne connaissait pas. Il a pris un petit tacle de Jordan Bardella, il faut qu’il l’apprécie avec ironie et humour.»