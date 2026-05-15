Real Madrid : Jérôme Rothen estime que Kylian Mbappé a un mal-être

Jérôme Rothen s’inquiète pour Kylian Mbappé. Sur les ondes de RMC, l’ex-Parisien a livré une analyse tranchante de la situation actuelle de Kylian Mbappé au Real Madrid et notamment sa prise de parole à l’encontre d’Alvaro Arbeloa, son entraîneur, après le match contre le Real Oviedo où le capitaine des Blues a notamment été sifflé et hué. Selon l’ancien international français, l’attaquant peine à comprendre les critiques et les sifflets dont il fait l’objet en Espagne. Rothen décrit un joueur qui semble déstabilisé, adoptant le comportement de quelqu’un en proie à un véritable mal-être.

La suite après cette publicité

«Il ne comprend pas les critiques, il ne comprend pas les sifflets… Il se comporte comme quelqu’un qui a un mal-être. Quand tu règles tes comptes comme ça, devant la presse, c’est qu’il y a un sentiment qui n’est pas bon du tout. Son quotidien ne doit pas être le plaisir vendu lorsqu’il est arrivé au Real Madrid, sinon tu ne réagis pas comme il l’a fait. On apprend que ce n’est pas passé dans le vestiaire, je lui souhaite de retrouver du calme, mais il n’est pas parti pour avec ses déclarations», a-t-il notamment lâché.