Un club de L1 vient aux nouvelles pour Dani Gomez

Loin du Real Madrid, qui l'a prêté cette saison à Tenerife, Dani Gomez (21 ans) confirme tout son potentiel. L'attaquant espagnol profite de son expérience dans les Canaries pour engranger du temps de jeu en Segunda Division et marquer les esprits. Avec 6 réalisations et 2 passes décisives en 27 apparitions, le natif d'Alcorcon - rapide, froid devant le but et opiniâtre - a su prouver ses qualités et même taper dans l’œil du sélectionneur des Espoirs Luis De La Fuente, qui lui a offert ses deux premières capes à l'automne dernier.

Cette progression (il avait inscrit 14 buts en 51 matches en Segunda B avec le Castilla entre 2017 et 2019) n'est pas passée inaperçue. Ces dernières semaines, As expliquait ainsi que plusieurs écuries en Liga, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas ou au Portugal s'étaient penchées sur le profil du jeune homme. Selon nos informations, un club de Ligue 1, dont le nom n'a pas filtré, est également récemment entré en contact avec l'entourage du joueur. Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu'en juin 2022, Dani Gomez analysera une fois l'exercice terminé les différentes options, en concertation avec les Merengues.