Ballon d’Or : le grand paradoxe de Kylian Mbappé

La Coupe du Monde de Kylian Mbappé s’est achevée sur une note paradoxale. Pour la dernière de Didier Deschamps, l’équipe de France s’est inclinée lors de la petite finale face à l’Angleterre au terme d’un match complètement fou. Menés 4-0 à la pause, les Bleus sont revenus à 4-3 avant de baisser pavillon pour perdre 6-4. Ils quittent ce Mondial sur une seconde défaite consécutive mais avec le statut de meilleur buteur de la compétition. Grâce à son doublé, Mbappé a réussi son pari et a battu Leo Messi (10 buts contre 8).

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Le Français a même subtilisé la place de meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde à son ancien coéquipier du PSG (22 réalisations à 21) lors de ce match. Ça n’effacera pas la douleur de la défaite et de l’élimination lors des demi-finales face à l’Espagne (2-0) mais c’est toujours un record. Et ça compte à ses yeux, comme intégrer l’équipe type de la compétition. Il s’est même adjugé une statistique, symbolique certes, mais d’une grande valeur tout de même et qui illustre sa capacité à briller sur l’ensemble d’une saison.

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Meilleur buteur partout mais aucun trophée collectif

Il est devenu le premier joueur après Eusebio à être sacré meilleur buteur de son championnat (25 buts en Liga), en Ligue des Champions (15) et de la Coupe du Monde. C’est tout simplement du jamais vu depuis 1966. Le Français a conclu cet exercice avec 58 réalisations toutes compétitions confondues. Problème et c’est là tout le paradoxe depuis sa venue au Real Madrid il y a deux ans, il n’a pas remporté le moindre titre majeur si on excepte la Supercoupe de l’UEFA glané contre l’Atalanta et la Coupe Interncontinentale face à Pachuca en 2024.

Forcément, il manque quelque chose et encore une fois cette année, cela risque d’être insuffisant pour aller chercher le Ballon d’Or, alors même qu’aucun grand favori ne se dégage. «Mbappé figurera sans aucun doute parmi les prétendants au Ballon d’Or, mais le fait qu’il n’ait pas remporté la Ligue des champions ni la Liga joue contre lui», reconnaît Marca. Bien sûr, à 27 ans, il a encore quelques années devant lui pour y remédier. C’est désormais sous les ordres de José Mourinho qu’il tentera d’aller chercher la Ligue des Champions, sa première, condition quasi obligatoire pour rafler ensuite le Ballon d’Or. Il le sait mieux que quiconque.