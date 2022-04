OM : l'envahissement de la Commanderie a tout changé pour Dimitri Payet

Cette semaine, Dimitri Payet se déplacera à Rotterdam avec l'Olympique de Marseille pour y défier le Feyenoord en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. Auteur d'une très bonne saison, le Réunionnais est impliqué dans 29 buts toutes compétitions confondues. Il pourrait d'ailleurs devenir le premier joueur au XXIe siècle à inscrire 100 buts et à délivrer 100 passes décisives en Ligue 1. Alors que la saison dernière des supporters envahissaient la Commanderie pour manifester leur mécontentement, il explique que cet événement l'a aidé à se reprendre : «cela a duré un certain temps mais ça m'a aidé à être celui que je suis un an après.»

Dans un entretien accordé à l'UEFA, l'ancien joueur de West Ham est revenu sur son évolution au fil du temps, estimant que les échecs l'ont fait grandir : «je pense que le Dimitri Payet qui avait 20 ans n’était certainement pas aussi bon que le Dimitri Payet d’aujourd’hui. Parce qu’il lui manquait plein de choses: de l’expérience, de la maturité, ce côté un peu plus mature, un peu plus malin. J’ai grandi parce que je me suis trompé, j'ai commis des erreurs. Je suis tombé, pas mal de fois. Tout ça m’a appris à être plus fort mentalement, à être plus calme, à gérer certaines situations différemment. Le fait d’avoir passé quasiment huit ans ici, ça vous fait grandir beaucoup plus vite.»