PSG : Matvey Safonov ne s’enflamme pas après son gros match contre Lens

Vainqueur du Racing Club de Lens ce soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé (2-0) et a ainsi obtenu le 14e sacre de champion de France de son histoire. Le club francilien a pu compter sur un Matvey Safonov particulièrement performant ce soir. Le gardien russe a gardé ses cages inviolées tout en effectant huit arrêts. Après la rencontre, le principal intéressé s’est exprimé au micro de beIN Sports.

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«Personnellement, je ne sais pas si c’est mon meilleur match, le plus important pour moi, c’est la victoire aujourd’hui. Les autres choses, c’est du bonus. Tous les joueurs de l’équipe ont fait une magnifique saison. Pour nous, ce n’est pas fini, cela se terminera le 30 mai (avec la finale de la Ligue des Champions ndlr). C’est un chemin qui n’est pas facile et on préfère être concentré jusqu’à la finale. Il n’y a pas de secret, aujourd’hui, j’ai eu de la chance. Si les frappes vont de l’autre côté, il n’y a pas possibilité de l’arrêter. L’adversaire m’a donné un peu de chance et je l’ai utilisé», a-t-il confié.