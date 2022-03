Atlético de Madrid : João Félix continue de régaler

La suite après cette publicité

Le déclic ? La saison dernière, João Félix avait déjà enchaîné les prestations de haute volée en première partie de saison, avant de s'effondrer lors des derniers mois de compétition, pas aidé par les pépins physiques à répétition. Cet exercice 2021/2022 avait démarré sur la même dynamique, avec quelques bons matchs, mais bien trop d'irrégularité et d'intermittence, qui ont souvent poussé le Cholo à le laisser sur le banc. La presse espagnole a d'ailleurs évoqué, à maintes reprises, une relation loin d'être idéale entre l'entraîneur argentin et le prodige portugais.

Mais voilà un bon mois que l'ancien de Benfica cartonne. Quatre buts sur les quatre derniers matchs, mais surtout, une facilité déconcertante à faire des différences balle au pied, et la sensation de le voir heureux lorsqu'il joue. Pourtant, rien n'a vraiment changé, dans la mesure où il évolue toujours dans cette attaque à deux têtes, généralement en soutien d'un autre attaquant, Angel Correa ou Antoine Griezmann. Véritable playmaker de l'équipe, le Lusitanien est probablement la clé de ce bon retour de l'Atlético, qui s'est remis dans le bain en Liga avec trois succès de rang, et une bonne prestation en Europe face à Manchester United également.

Simeone est ravi

« Les gens ont besoin de temps, ce qu'on lui réclamait et on lui réclame, il le fait. Il ajoute ce qu'il a et a toujours eu : le but, le talent, le un contre un, la vision du jeu, la vitesse, le travail offensif et défensif. C'est très bon pour lui. Il continuera de se fâcher avec moi, mais un jour, il m'en sera reconnaissant », expliquait Diego Simeone après le match, un peu sur le ton de l'humour. Enterrement de la hache de guerre ?

En Espagne, on souligne surtout son changement d'attitude. S'il pouvait parfois sembler nonchalant par le passé, il semble y avoir eu une prise de conscience chez lui, qui se ressent notamment au niveau du travail défensif et de la prise de responsabilités en attaque. Plutôt que de partir dans un clash définitif avec son entraîneur, Félix semble avoir mis ses états d'âme de côté et faire ce qui était le mieux pour l'équipe, et donc pour lui. Un costume de leader dans lequel il est très à l'aise et qui promet de belles choses pour l'Atlético. Plus qu'à confirmer sur la durée maintenant...