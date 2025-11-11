EdF : Camavinga et Koundé absents de l’entraînement collecitf

Eduardo Camavinga et Jules Koundé n’ont pas participé à l’entraînement collectif de l’équipe de France, à Clairefontaine (Yvelines), ce mardi. D’après RMC Sport, le milieu du Real Madrid et le défenseur du FC Barcelone ont tous deux quitté le groupe après leur partenaire après la séance de signatures d’autographes et de selfies auprès du public.

Camavinga et Koundé ont couru à part avec un préparateur physique. Ménagés, ils devraient réintégrer le groupe avant la réception de l’Ukraine, jeudi au Parc des Princes (Paris). Un match durant lequel la France aura l’occasion de valider son ticket pour la Coupe du Monde 2026.