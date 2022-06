Thimothée Lo-Tutala, l'Euro U19 avec les Bleuets avant un mercato animé

La suite après cette publicité

Libre comme l’air. Le contrat de Thimothée Lo-Tutala (19 ans) à Tottenham arrive à expiration et le jeune gardien français, que nous vous présentions il y a quelques mois, ne prolongera pas chez les Spurs. Pourtant, les Londoniens ont tout tenté pour le retenir avec plusieurs offres de prolongation.

Le portier, se sentant barré à court et moyen terme à Londres, a préféré prendre sa liberté, désireux de grappiller du temps de jeu au haut niveau. Pour ce faire, il aura l’embarras du choix. Selon nos informations, plusieurs écuries en Angleterre, en Espagne et en Italie lui ont soumis des offres concrètes.

L’OL a dégainé, l’Euro en priorité

En France, toujours d’après nos informations, l’Olympique Lyonnais s’est également positionné clairement. Pour l’heure, l’intéressé entend se concentrer pleinement sur l’Euro U19 avec l’équipe de France (il compte 11 sélections), qui démarre ce samedi en Slovaquie.

Il compte bien s’y montrer sous son meilleur jour au service des Bleuets de Landry Chauvin, qui en dit le plus grand bien, pour aller le plus loin possible. Il sera temps ensuite de prendre une décision concernant son avenir. Avec, qui sait, peut-être encore plus de courtisans à sa porte…