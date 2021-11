Wanda Nara vide son sac sur la tromperie de Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Nouvel épisode dans la relation épidermique entre Wanda Nara et l'attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardi. Ce dernier a trompé son épouse avec la célèbre actrice argentine Maria Eugenie Suarez. Sa femme s'était séparée de lui et avait demandé le divorce. Loin d'être capable d'assumer son rôle de joueur du Paris Saint-Germain à ce moment-là, il avait notamment manqué une victoire 3-2 en Ligue des Champions contre le RB Leipzig. Les choses sont néanmoins revenues dans l'ordre et aujourd'hui, les deux tourtereaux filent le parfait amour. Présente sur le plateau de télévision argentin de Telefe Noticias, Wanda Nara est revenue sur la découverte de la relation entre China Suarez et Mauro Icardi

La femme du joueur qui est aussi son agent a tout déballé : «Mauro et moi sommes toujours ensemble, nous sommes une famille très proche. Nous étions dans un champ, les filles montaient à cheval et je parlais à la fille qui organise nos soirées à Paris. Elle m'a demandé une photo de la petite fille pour son invitation d'anniversaire. Je me suis souvenu qu'il y avait quelque chose là-bas sur le téléphone portable de Mauro et puis j'ai commencé à chercher. C'est là que j'ai trouvé des captures d'écran d'une conversation avec une femme célèbre que vous connaissez.» Pourtant, situation surprenante, Wanda Nara s'en veut de sa réaction alors qu'elle est tout à fait légitime : «tout ce qui s'est déchaîné, c'est le prix que je paie pour être trop impulsif. C'est de ma faute, car au lieu de me défouler sur ma sœur ou un ami, j'étais très en colère, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai fait une histoire sur Instagram. J'ai toujours vérifié le portable de Mauro et je n'ai jamais rien trouvé. On s'est toujours tout montré. On se fait confiance et on se dit tout.»