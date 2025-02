Le duel Mbappé-Haaland affole l’Europe, la presse met une grosse pression sur le PSG

Haaland vs Mbappé

C’est l’affiche des barrages, l’immense choc entre Manchester City et le Real Madrid, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Un match pour «les champions» comme le rappelle Marca. Il y aura plusieurs matches dans le match. L’opposition tactique déjà entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, mais aussi et surtout, le duel des buteurs entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour le média, les deux se rencontrent dans le derby européen pour le trône du numéro 9 de la Ligue des Champions, bien qu’ils soient loin des meilleurs buteurs de la C1 à savoir Sehrou Guirassy (Dortmund) et Robert Lewandowski (Barça). Le Norvégien est le seul joueur à marquer en moyenne un but par match dans la compétition. Il en est à 6. Le Français, de son côté, est décisif plus d’un but par match si on additionne ses passes décisives. Un duel forcément très attendu.

Le PSG, grandissime favori face à Brest

«Qui l’eût cru», s’amuse L’Equipe sur sa Une en parlant de l’affiche Brest-PSG. Le club parisien est évidemment l’immense favori. Pour Le Parisien, «ça sent la poudre». Deux mondes séparent les deux équipes et les chiffres en témoignent. Face au PSG, le club breton reste sur 30 matchs consécutifs sans victoire, le dernier succès remonte en 1985, soit 40 ans de disette. Mais pour les hommes d’Eric Roy, ce ne sera que du bonus. Arriver jusqu’ici est déjà un rêve et ils comptent bien jouer crânement leur chance avec pour objectif de continuer leur «épopée», comme le relaye Ouest-France. En Espagne, le journal Sport considère que ce sera un examen délicat face à un adversaire qu’ils connaissent bien. Attention au relâchement.

Pedri en mode régalade

En terminant 2ème de la phase de poules, le FC Barcelone s’est directement qualifié pour les 8èmes de finale et va tranquillement regarder le barrage entre Brest et le PSG. Dommage, puisque la machine barcelonaise tourne à plein régime en ce moment. Chaque sortie du Barça de Flick est un régal pour les yeux et «Don Pedro», comme le surnomme Mundo Deportivo, y est forcément pour beaucoup. L’Espagnol est le moteur de cette équipe. Laissé tranquille par les blessures, le joueur de 22 ans éclabousse chaque rencontre de son talent. C’est simple pour Sport, Pedri n’a pas d’égal en Europe. Au pays, on le considère comme le meilleur joueur du monde à son poste. Avec 6 passes décisives en 35 matchs cette saison, il égale déjà son meilleur bilan sous le maillot blaugrana, note le média.