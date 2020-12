Le choc de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats s'est donc soldé par une victoire de l'Olympique Lyonnais (1-0) au Parc des Princes contre le PSG. Peu inspirés et gênés par une belle équipe de Lyon, les Parisiens ont sans doute perdu plus que la première place du championnat puisque Neymar s'est gravement blessé à la cheville en fin de match. On en parle dans les leçons du match suivis des tops et flops.

