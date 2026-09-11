Qualifs CAN 2027 : la liste de la RD Congo avec Kevin Pedro, Jorthy Mokio et Junior Kadile

La RDC fait peau neuve. Un peu plus de deux mois après l’élimination des Léopards face à l’Angleterre en 16es de finale de la Coupe du Monde, Sébastien Desabre a dévoilé deux listes en vue du prochain rassemblement. Les joueurs convoqués sur la première participeront à un stage du 21 au 29 septembre, tandis que les autres participeront à un stage du 28 septembre au 6 octobre. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le grand espoir stéphanois, Kevin Pedro (20 ans), est convoqué avec les Léopards pour les deux échéances.

La suite après cette publicité

🇨🇩 𝘓𝘈 𝘓𝘐𝘚𝘛𝘌



Le sélectionneur national Sébastien Desabre a dévoilé la liste des Léopards convoqués.



Au programme : les 1re et 2e journées des éliminatoires ainsi que deux matchs amicaux.



🐆 Tous derrière les Léopards !#AllezYLesLéopards #BendeleEkweyaTe #PAMOJA2027 pic.twitter.com/svan1sjHeT — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) September 11, 2026

C’est également le cas du défenseur de Côme et international français en jeunes, Willy Kambwala, ou encore du latéral gauche de Fribourg, Jordy Makengo, lui aussi nouveau. On notera par ailleurs la présence du Monégasque Stanis Idumbo, buteur face au PSG le week-end dernier (1-2), celle du milieu de Leipzig et international espoir néerlandais, Ezechiel Banzuzi. Stephy Mavididi, Noah Mbamba, le crack de l’Ajax Jorthy Mokio (qui compte une sélection avec la Bélgique A) répondent aussi à l’appel. Même son de cloche pour le Lensois Junior Kadile et l’ancien international espoir néerlandais Anthony Musaba. Les Léopards défieront la Guinée équatoriale, le 24 septembre, puis le Zimbabwe, le 28, dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN. Il y aura ensuite deux rencontres amicales face à l’Ouganda, le 2, puis le 5 octobre.

La liste pour le premier stage du 21 au 29 septembre

Gardiens : Epolo (Standard Liège), Bertaud (Forge), Ndibu (Les Aigles du Congo)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Wan-Bissaka (Aston Villa), Gédéon Kalulu (Aris), Kevin Pedro (ASSE), Kayembe (Genk), Kapuadi (Widzew Lobz), Masuaku (Konyaspor), Makengo (Fribourg), Mbemba (Al Diriyah), Tuanzebe (Auxerre), Kambwala (Côme), Batubinsika (FCS Bucarest)

Milieux : Sadiki (Sunderland), Moutoussamy (Atromitos), Kayembe (Watford), Mukau (Lille), Mbamba (Lorient), Banzuzi (Leipzig), Mbuku (St Trond), Cipenga (Almeria), Elia (Alanyaspor), Bongonda (Al Faisaly), Idumbo (Monaco)

La suite après cette publicité

Attaquants : Pululu (Al Hazem), Wissa (Newcastle), Banza (Al Jazira), Mayele (Al-Ahli)

La liste pour le deuxième stage du 28 septembre au 6 octobre

Gardiens : Epolo (Standard Liège), Bertaud (Forge), Ndibu (Les Aigles du Congo)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Gédéon Kalulu (Aris), Kevin Pedro (ASSE), Kayembe (Genk), Kapuadi (Widzew Lobz), Makengo (Fribourg), Mbemba (Al Diriyah), Kambwala (Côme), Batubinsika (FCS Bucarest)

Milieux : Sadiki (Sunderland), Mokio (Ajax), Ndezi (Dijon), Maghoma (Norwich), Mbamba (Lorient), Banzuzi (Leipzig), Mavididi (Watford), Kadile (Lens), Idumbo (Monaco)

Attaquants : Pululu (Al Hazem), Musaba (Norwich), Muleka (Konyaspor), Essende (Young Boy)