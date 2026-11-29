L’enquête sur la mort d’un adolescent de 17 ans en marge des célébrations du deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions connaît une avancée judiciaire. Selon les informations communiquées par le parquet de Paris à l’AFP ce samedi, cinq personnes ont été mises en examen vendredi pour meurtre en bande organisée et placées en détention provisoire. Dans la nuit du 30 au 31 mai dernier, le jeune homme avait été retrouvé grièvement blessé par les forces de l’ordre aux abords des Champs-Élysées, dans le 16e arrondissement de la capitale. D’après plusieurs témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, la victime avait subi une violente agression collective avant de succomber à ses blessures quelques jours plus tard. Interpellés au cours de la semaine, les cinq suspects sont soupçonnés d’avoir participé à cette agression, dont les circonstances précises et les motivations restent à éclaircir.

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La victoire du PSG face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.) en finale de la Ligue des champions avait donné lieu à d’importants rassemblements dans la capitale, mais également dans plusieurs villes françaises. Si des milliers de supporters étaient descendus dans les rues pour célébrer le deuxième titre européen consécutif du club parisien, les festivités avaient été entachées par de nombreux incidents. Selon le bilan dressé par le ministère de l’Intérieur au lendemain de la rencontre, 780 personnes avaient été interpellées sur l’ensemble du territoire français. Les autorités avaient par ailleurs recensé 57 policiers et gendarmes blessés, ainsi que 219 participants aux rassemblements, dont huit grièvement. Outre le décès de l’adolescent de 17 ans, cette soirée avait aussi été endeuillée par la mort d’un pilote de moto-cross dans un accident de la circulation sur le périphérique parisien.