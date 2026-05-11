AC Milan : Rafael Leão ciblé par les sifflets de ses propres supporters

Dans un San Siro déjà en ébullition face à la nouvelle défaite de l’AC Milan contre l’Atalanta, Rafael Leão a une nouvelle fois cristallisé la frustration générale. Déjà contraint de débuter la rencontre en raison du forfait de Christian Pulisic, l’attaquant portugais n’a pas pesé sur le match, enchaînant actions manquées, influence limitée et attitude jugée trop passive dans une soirée capitale pour la course à la Ligue des Champions.

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Au moment de sa sortie à la 58e minute, alors que Massimiliano Allegri procédait à un changement, l’ensemble de San Siro s’est retourné contre lui. En effet, Leão a été copieusement sifflé par les supporters milanais, tandis que la Curva Sud avait déjà quitté le stade en signe de protestation. Touché, le Portugais a quitté la pelouse la tête basse, symbole d’un climat de rupture entre une partie du public et les cadres de l’effectif.