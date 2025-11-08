Menu Rechercher
Commenter 13
Premier League

Xavi Simons copieusement hué par les fans de Tottenham !

Par Josué Cassé
1 min.
Xavi Simons @Maxppp
Tottenham 2-2 Man United

Terrible descente aux enfers pour l’ex-titi du PSG… Alors que Tottenham est actuellement tenu en échec par Manchester United lors de la 11e journée de Premier League, Xavi Simons, titulaire au coup d’envoi, a finalement cédé sa place à Mathys Tel à dix minutes du terme.

La suite après cette publicité

Oui mais voilà, lors de sa sortie, l’ancien joueur du RB Leipzig a été copieusement sifflé par les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium, agacés par la nouvelle prestation décevante du Néerlandais de 22 ans. Pour ne rien arranger à sa situation, c’est son remplaçant, Mathys Tel, qui a égalisé dans la foulée pour relancer les Spurs…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Xavi Simons

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Xavi Simons Xavi Simons
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier