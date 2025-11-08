Premier League
Xavi Simons copieusement hué par les fans de Tottenham !
Terrible descente aux enfers pour l’ex-titi du PSG… Alors que Tottenham est actuellement tenu en échec par Manchester United lors de la 11e journée de Premier League, Xavi Simons, titulaire au coup d’envoi, a finalement cédé sa place à Mathys Tel à dix minutes du terme.
Oui mais voilà, lors de sa sortie, l’ancien joueur du RB Leipzig a été copieusement sifflé par les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium, agacés par la nouvelle prestation décevante du Néerlandais de 22 ans. Pour ne rien arranger à sa situation, c’est son remplaçant, Mathys Tel, qui a égalisé dans la foulée pour relancer les Spurs…
