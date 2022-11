EdF : Aurélien Tchouameni défend Karim Benzema

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse ce jeudi, Aurélien Tchouameni a évoqué les premiers pas des Bleus au Qatar. Il en a profité également pour défendre son coéquipier en club et en sélection, Karim Benzema. En effet, ce dernier a été très critiqué ces derniers temps en Espagne, où on l'accuse d'avoir privilégié les Bleus et le Mondial aux Merengues, lui qui a enchaîné les pépins physiques et les séjours à l'infirmerie.

«Karim Benzema est le meilleur joueur du monde. Il montre qu'il fait partie du gratin du football. C'est un plaisir de jouer avec lui. Les critiques sur sa blessure ? C'est un grand joueur et il a l'habitude des critiques et ça ne l'affecte pas. S'il n'a pas joué c'est parce qu'il n'était pas à 100%. En France et à Madrid, tout le monde respecte ça. Son physique ? Il n'est pas inquiet. Il a beaucoup d'expérience, il connait son corps. S'il n'a pas joué, c'est qu'il ne sentait pas capable d'aider l'équipe. Au moment où il sera prêt, il jouera.» Voilà qui est dit !