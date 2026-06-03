Menu Rechercher
Commenter 27
Officiel Trophée des Champions

Trophée des Champions : Lens - PSG se jouera à Bollaert

Par Jordan Pardon
1 min.
Le Stade Bollaert Delelis de Lens @Maxppp

C’est officiel, le Trophée des Champions 2026-2027 se jouera à Bollaert. Comme chaque année, la rencontre opposant le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France était censée se jouer à l’étranger. La Côte d’Ivoire semblait tenir la corde, et une délégation de la Ligue s’était même rendue à Abidjan pour jauger la qualité des infrastructures ces derniers mois. La LFP a finalement renoncé à cette idée en raison de doutes sanitaires liés au match féminin de Coupe de la Ligue entre OL Lyonnes et le PSG (1-0), où des joueuses étaient tombées malades au mois de mars.

La suite après cette publicité

La LFP avait alors fait le choix d’attribuer la réception de cette rencontre à l’une des deux équipes concernées : Lens ou le PSG. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi au siège de la Ligue, et c’est Bollaert qui a donc été retenu : «le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera le dimanche 16 août 2026 au Stade Bollaert-Delelis. À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions. La rencontre se tiendra au Stade Bollaert-Delelis le dimanche 16 août 2026 à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+», indique le communiqué de la Ligue.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (27)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
Lens
PSG

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
Lens Logo Lens
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier