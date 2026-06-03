Trophée des Champions : Lens - PSG se jouera à Bollaert

C’est officiel, le Trophée des Champions 2026-2027 se jouera à Bollaert. Comme chaque année, la rencontre opposant le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France était censée se jouer à l’étranger. La Côte d’Ivoire semblait tenir la corde, et une délégation de la Ligue s’était même rendue à Abidjan pour jauger la qualité des infrastructures ces derniers mois. La LFP a finalement renoncé à cette idée en raison de doutes sanitaires liés au match féminin de Coupe de la Ligue entre OL Lyonnes et le PSG (1-0), où des joueuses étaient tombées malades au mois de mars.

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La LFP avait alors fait le choix d’attribuer la réception de cette rencontre à l’une des deux équipes concernées : Lens ou le PSG. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi au siège de la Ligue, et c’est Bollaert qui a donc été retenu : «le Trophée des Champions 2026-2027 se déroulera le dimanche 16 août 2026 au Stade Bollaert-Delelis. À l’issue du tirage au sort effectué ce jour au siège de la LFP en présence des représentants des deux clubs, le RC Lens a été désigné pour accueillir l’édition 2026-2027 du Trophée des Champions. La rencontre se tiendra au Stade Bollaert-Delelis le dimanche 16 août 2026 à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+», indique le communiqué de la Ligue.