Arsenal : l’avertissement sec de Kai Havertz aux Gunners

Après avoir décroché la Premier League la saison dernière, Arsenal se prépare désormais à relever un nouveau défi : confirmer et conserver sa couronne dans un championnat où la concurrence s’est encore renforcée. Alors que plusieurs rivaux ont déjà frappé fort sur le marché des transferts, les Gunners travaillent encore sur des renforts majeurs, avec notamment les dossiers Bruno Guimarães et Vinícius Júnior, afin de continuer à progresser.

La suite après cette publicité

Conscient de cette pression, Kai Havertz a envoyé un message clair avant le début de la saison. L’attaquant allemand estime qu’Arsenal ne pourra pas se contenter de ses acquis et devra franchir un nouveau cap pour rester au sommet. « Nous pouvons et devons aller plus loin. On voit les autres équipes devenir meilleures, donc nous devons encore élever notre niveau », a-t-il expliqué. Pour Havertz, le titre remporté en mai dernier n’est qu’une étape et les Gunners visent désormais tous les trophées.