CdM 2026 : les supporters sénégalais interdits de déplacement !

Encore un. Le début de cette Coupe du Monde 2026 est marqué par de nombreuses histoires extra-sportives liées aux visas des supporters, des joueurs et parfois même des arbitres. Après le refus des États-Unis d’accorder un visa à l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, l’administration Trump avait également décidé de refuser toutes les demandes de visas des supporters ivoiriens (500 supporters), qui ne feront donc pas le déplacement.

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Ce vendredi, c’est au tour des supporters sénégalais d’apprendre la nouvelle. Les autorités sénégalaises ont indiqué à l’AFP qu’aucune délégation officielle de supporters ne fera le déplacement aux États-Unis pour soutenir le Sénégal, puisqu’aucun supporter n’a réussi à obtenir un visa. Encore un énorme couac dans l’organisation de ce Mondial…