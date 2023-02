Serie A : Bologne renverse la Fiorentina en Toscane

Avant le derby de Milan prévu ce soir, la Fiorentina affrontait Bologne ce dimanche, au stade Artemio Franchi, lors de la 21ème journée de Serie A. Les joueurs de Thiago Motta sont parvenus à faire chuter la Viola (1-2) en Toscane, dans le sillage d’un grand Riccardo Orsolini, auteur de l’ouverture du score sur penalty (14e) avant d’offrir une passe décisive à Stefan Posch (47e) au retour des vestiaires. L’égalisation de Riccardo Saponara n’a pas été suffisante pour la troupe entraînée par Vincenzo Italiano.

Un match maîtrisé et dominé par les visiteurs qui ont montré une réelle efficacité et détermination devant le but, cadrant la plupart de leurs tentatives. Au classement, Bologne grimpe à la 9ème place et met la pression sur l’Udinese qui a perdu contre le Torino. La Fiorentina fait du surplace et reste à la 12ème position. Le weekend prochain, les Rossoblu accueilleront Monza, tandis que la Viola ira à Turin pour affronter la Juventus, au cours de la 22ème journée du championnat italien.

