Sporting : Rui Borges limogé en attendant Paulo Fonseca

Le Sporting a officiellement annoncé le licenciement de Rui Borges, dans un communiqué envoyé à la presse portugaise. «Le Sporting Club de Portugal informe qu’il a rencontré cet après-midi Rui Borges, l’entraîneur de l’équipe principale de football, et que des discussions ont été entamées en vue de mettre fin à son contrat de travail. Tiago Fernandes assume, avec effet immédiat, le commandement technique intérimaire de l’équipe. Le Sporting CP annoncera bientôt le nouvel entraîneur de l’équipe principale de football». Le club lisboète a donc décidé de mettre fin à sa collaboration avec son entraîneur, alors que les dirigeants avaient déjà activé plusieurs pistes pour lui trouver un successeur. Comme révélé ces dernières heures, Paulo Fonseca était la priorité absolue des Leões pour reprendre les commandes de l’équipe première.

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L'OL doit-il se séparer de Paulo Fonseca ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un choix loin d’être anodin puisque le technicien de l’Olympique Lyonnais est particulièrement attaché au Sporting depuis son enfance. Cette décision accélère forcément le dossier Paulo Fonseca. Selon nos informations, un accord verbal a déjà été trouvé entre l’entraîneur portugais et le club lisboète. Quelques détails restent encore à régler avant de boucler définitivement l’opération, notamment concernant les modalités de son départ de l’OL. Mais la tendance est désormais très forte. Sauf retournement de situation, Fonseca devrait bien retrouver le Portugal et prendre les rênes du Sporting.