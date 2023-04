Le Barça va se réunir avec la Liga pour le possible retour de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi (35 ans) est encore bien flou : prolongation à Paris, retour en Espagne ou même exil en MLS ou en Saudi Pro League, pour rejoindre Cristiano Ronaldo ? En tout cas, les prétendants ne manquent pas pour s’offrir les services du septuple Ballon d’or l’été prochain, et le Barça commence déjà à préparer son terrain pour faire revenir l’homme qui a déjà défendu le maillot blaugrana à 778 reprises entre 2004 et 2021 (678 buts, 303 passes décisives, 35 trophées). Et l’actuel leader du championnat espagnol veut faire les choses bien pour s’éviter une nouvelle mauvaise surprise, avec l’échec de sa prolongation il y a un an et demi.

Selon les dernières informations de Sport, plusieurs dirigeants du club, dont le directeur du football Mateu Alemany, devraient se réunir la semaine prochaine avec la Ligue espagnole afin d’étudier la possibilité d’intégrer l’attaquant argentin dans l’effectif blaugrana la saison prochaine, tout en respectant les différentes règles du fair-play financier. Pour cela, la direction barcelonaise a établi un plan de viabilité pour passer sous le plafond salarial fixé par la Liga pour la saison prochaine. Pourtant, cette réunion ne donnerait aucun indice sur la décision prise par La Pulga pour son avenir, puisque le Barça attend toujours, de son côté, de voir le champion du monde 2022 avec l’Argentine choisir un retour en Catalogne pour la suite de sa carrière.

