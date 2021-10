EdF : les louanges de Lucas Hernandez à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, le nom de Kylian Mbappé (22 ans) est sur toutes les lèvres. La raison ? L'attaquant du Paris Saint-Germain a décidé de rompre le silence dans les médias après son départ avorté au Real Madrid et son Euro 2020 critiqué avec l'équipe de France, faisant notamment une mise au point sur la sélection. Pointé du doigt par certains observateurs, KM7 a en tout cas vu son compatriote Lucas Hernandez (25 ans) lui dresser quelques louanges, rappelant son importance pour les Bleus.

«J'ai vu cela (son interview dans L'Equipe, ce mardi, NDLR). Je n’ai pas vécu ce moment-là. Il était intégré, il avait envie de gagner. Cela a été une déception contre la Suisse, c'était un coup dur, on y pense encore. Kylian Mbappé tout le monde l'aime, il est respecté. C'est un des cadres ici, on est tous avec lui, on a besoin de lui. Il faut qu'il sache que c'est un joueur unique et qu'on a besoin de lui. On espère marquer l'histoire avec lui», a ainsi déclaré le défenseur du Bayern Munich aux côtés de son frère Théo devant la presse ce mardi, à Clairefontaine. Kylian Mbappé appréciera.