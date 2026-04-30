Endrick révèle la star du Real Madrid qui l’a le plus impressionné

Recruté par le Real Madrid en 2024, Endrick a dû attendre l’année de ses 18 ans pour avoir le droit de s’envoler pour l’Espagne. Chez les Merengues, le jeune Brésilien n’a pas beaucoup joué, mais il a eu le temps de côtoyer les stars merengues au quotidien. Et il y en a une qui l’a fortement impressionné.

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«Modric est le joueur qui m’a le plus impressionné au Real Madrid, à 100 %. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup appris lors de ma première année. Pas seulement à l’entraînement, mais aussi pendant les matchs. C’était une véritable leçon de football. Il avait 40 ans et était en pleine forme. Il s’entraînait tous les jours. Quand il ne jouait pas, il se rendait au club pour s’entraîner et faire ses propres séances supplémentaires. Sa façon de jouer est incroyable. Il me donnait toujours des conseils, me disant ce que je devais faire sur le terrain. Ça m’a beaucoup aidé. C’était l’un des gars les plus incroyables que j’ai jamais rencontrés dans le football», a-t-il déclaré au Guardian.