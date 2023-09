Les supporters de l’OM ont-ils dépassé les bornes ?

Oui, les supporters olympiens sont allés trop loin

Depuis que Pablo Longoria est arrivé à Marseille, l’Espagnol était presque tout le temps épargné par les critiques. Qualifié de directeur sportif malin, Longoria avait ensuite séduit tout son monde au moment de prendre la présidence de l’OM en 2021. Un mandat débuté par un coup de force, à savoir la nomination de Jorge Sampaoli. Depuis, les coaches se sont certes succédé (Igor Tudor puis Marcelino), mais le bilan de Longoria est plutôt flatteur.

Adepte du changement permanent, l’Espagnol est critiqué pour ce manque de stabilité. Mais personne ne peut lui reprocher d’avoir tenté plusieurs coups (en prêt ou en transferts) bien sentis tels que William Saliba, Mattéo Guendouzi, Amine Harit, Cengiz Ünder, Gerson, Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou encore Azzedine Ounahi, même si ce dernier est à la peine sous les ordres de Marcelino.

Pour redorer le blason marseillais, Longoria y a mis les moyens avec près de 250 M€ déboursés depuis l’été 2021. Certes, la balance reste négative (l’OM n’a vendu que pour 84 M€), mais on ne peut pas reprocher au patron phocéen de ne pas avoir été actif sur le marché. De plus, malgré un effectif en constante évolution, Longoria a tout de même réussi à placer l’OM sur le podium de Ligue 1 (2e puis 3e) ces deux dernières saisons.

Enfin et cela va sans dire, mais si Longoria a effectivement été gravement menacé lors de cette réunion, une telle attitude ne peut être cautionnée. Un dirigeant peut être critiqué, mais aucune menace ne peut être tolérée, et ce, quelle que soit la situation sportive du club. D’ailleurs, une pétition a été lancée par des fans marseillais pour que Longoria reste à la tête de l’OM. Une pétition qui a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Comme quoi, une grande partie des supporters olympiens se sont désolidarisés de ces méthodes.

Non, les supporters ne sont pas allés trop loin

Pour être honnête, cette catégorie pourrait facilement être abreuvée d’arguments sans cette histoire de menaces. En effet, la passion, parfois débordante, des fans de l’OM est connue. Les supporters veulent voir leur équipe retrouver les sommets et les récentes déceptions peuvent justifier un agacement. Les supporters voient leur club recruter à tout-va, mais le constat reste le même. Les rendez-vous européens sont souvent décevants (comme cette élimination prématurée en tour préliminaire de C1), idem sur le plan national.

La saison dernière, la perte de la deuxième place (directement qualificative pour la Ligue des Champions) au profit du RC Lens en fin d’exercice et l’élimination en quart de finale de Coupe de France par Annecy ne passent pas. De la frustration mélangée à un effectif sans cesse en train de changer au fil des années et vous obtenez un ras-le-bol qui peut se comprendre. Cependant, et il est impossible de ne pas y revenir, si l’affaire des menaces se confirme, tous ces griefs risquent de passer au second plan. Et même si Pablo Longoria reste en place, cet épisode risque de le marquer au fer rouge avec d’éventuelles conséquences que l’on ignore encore, pour le moment.

Selon les informations de RMC, parmi les reproches adressés à la direction, il y a la propension de Longoria à ne s’entourer que d’hommes de confiance. Plutôt normal ? Ou inquiétant, si cela lui permet "quelques magouilles", si l’on résume la pensée de certains supporters présents à la réunion. Certaines accusations graves ont été portées à l’encontre de la direction du club, et l’ennui ressenti en tribunes a contribué à laisser exploser la colère des groupes de fans.