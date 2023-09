OM : Pablo Longoria répond à Rachid Zeroual & Co

La suite après cette publicité

Le ton est sérieusement monté entre la direction de l’Olympique de Marseille et les groupes de supporters. Pointé du doigt et accusé d’avoir menacé Pablo Longoria et d’autres dirigeants phocéens, Rachid Zeroual, leader historique des South Winners, est sorti du silence pour démentir de telles accusations. Qui dit vrai ? Une chose est sûre : l’équipe dirigeante actuelle du club ne veut plus travailler dans ces conditions. Interrogé, Longoria a été très clair sur les méthodes employées par certains groupes de pression.

«Maintenant, la chose la plus importante, c’est l’institution. C’est plus important que tout ce qu’on dit. L’OM ne peut pas fonctionner comme ça, c’est impossible de pouvoir travailler comme ça. Basta ! (…) Ce qui est sûr, c’est que l’on doit dire stop. On ne peut pas travailler avec la peur généralisée, en entendant : ’on va sortir des dossiers. Fais attention et ça ne sortira pas.’ Comment un dirigeant peut travailler comme ça ? (…) Je ne peux pas travailler dans les conditions actuelles. Mais la question n’est pas de savoir comment on va faire l’équipe demain. Il faut, tous ensemble, réfléchir à comment faire que cette équipe fonctionne dix ans dans la normalité», a-t-il confié à La Provence.